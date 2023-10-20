Росіяни планують провести мобілізацію на окупованому лівобережжі Херсонщини
На окупованому лівобережжі Херсонщини армія Росії вдається до різних схем, аби вручити громадянам повістки. Люди не можуть працевлаштуватися, попередньо не ставши на облік у так званому військкоматі на окупованій території.
Про це повідомив заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.
Задум ЗС РФ
"На жаль, є підтверджені випадки, коли людина прийшла до їхнього військкомату для того, щоб стати на облік, тому що вони зараз так само над цим працюють дуже сильно, людина не може працевлаштуватися, якщо в неї немає доказу того, що вона це зробила", — каже держдіяч.
За його словами, після всіх "процедур" людина отримує одночасно й повістку про медичний огляд з подальшою мобілізацією.
"На жаль, такі випадки є. Тому ризики того, що буде масштабна мобілізація, зараз досить високі", — зазначив Юрій Соболевський.
Нагадаємо, що раніше у російських військах визнали, що вони втрачають лівобережжя Херсонщини. Також повідомлялося, що росармійці неабияк злякалися штурму українських морпіхів на тому ж напрямку.
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