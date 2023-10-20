Росіяни планують провести мобілізацію на окупованому лівобережжі Херсонщини

Російські солдати. Фото: Google

На окупованому лівобережжі Херсонщини армія Росії вдається до різних схем, аби вручити громадянам повістки. Люди не можуть працевлаштуватися, попередньо не ставши на облік у так званому військкоматі на окупованій території.

Про це повідомив заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

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"На жаль, є підтверджені випадки, коли людина прийшла до їхнього військкомату для того, щоб стати на облік, тому що вони зараз так само над цим працюють дуже сильно, людина не може працевлаштуватися, якщо в неї немає доказу того, що вона це зробила", — каже держдіяч.

За його словами, після всіх "процедур" людина отримує одночасно й повістку про медичний огляд з подальшою мобілізацією.

"На жаль, такі випадки є. Тому ризики того, що буде масштабна мобілізація, зараз досить високі", — зазначив Юрій Соболевський.

Нагадаємо, що раніше у російських військах визнали, що вони втрачають лівобережжя Херсонщини. Також повідомлялося, що росармійці неабияк злякалися штурму українських морпіхів на тому ж напрямку.