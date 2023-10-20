Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Росіяни планують провести мобілізацію на окупованому лівобережжі Херсонщини arrow

Росіяни планують провести мобілізацію на окупованому лівобережжі Херсонщини

20 жовтня 2023 17:05
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Росіяни планують провести мобілізацію на окупованому лівобережжі Херсонщини
Російські солдати. Фото: Google
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

На окупованому лівобережжі Херсонщини армія Росії вдається до різних схем, аби вручити громадянам повістки. Люди не можуть працевлаштуватися, попередньо не ставши на облік у так званому військкоматі на окупованій території.

Про це повідомив заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

Читайте також:

Задум ЗС РФ

"На жаль, є підтверджені випадки, коли людина прийшла до їхнього військкомату для того, щоб стати на облік, тому що вони зараз так само над цим працюють дуже сильно, людина не може працевлаштуватися, якщо в неї немає доказу того, що вона це зробила", — каже держдіяч.

За його словами, після всіх "процедур" людина отримує одночасно й повістку про медичний огляд з подальшою мобілізацією.

"На жаль, такі випадки є. Тому ризики того, що буде масштабна мобілізація, зараз досить високі", — зазначив Юрій Соболевський.

Нагадаємо, що раніше у російських військах визнали, що вони втрачають лівобережжя Херсонщини. Також повідомлялося, що росармійці неабияк злякалися штурму українських морпіхів на тому ж напрямку. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

None

Атаки ЗС РФ на Харків, навчання в метро та життя в прифронтовому місті. Ефір Новини.LIVE

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

08:16 Пенсіонерам дадуть надбавку до 840 грн: у ПФУ назвали особливу категорію громадян

Новина з відео

11:07Скільки триватиме війна: новий прогноз від Буданова

Новина з відео

13:09Білецький відповів, чи реально звільнити Маріуполь від окупантів

Актуальне по темі