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Россияне планируют провести мобилизацию на оккупированном левобережье Херсона

20 октября 2023 17:05
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Россияне планируют провести мобилизацию на оккупированном левобережье Херсона
Российские солдаты. Фото: Google
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

На оккупированном левобережье Херсонщины армия России прибегает к разным схемам, чтобы вручить гражданам повестки. Люди не могут трудоустроиться, предварительно не став на учет в так называемом военкомате на оккупированной территории.

Об этом сообщил заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

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"К сожалению, есть подтвержденные случаи, когда человек пришел в их военкомат для того, чтобы стать на учет, потому что они сейчас так же над этим работают очень сильно, человек не может трудоустроиться, если у него нет доказательства того, что он это сделал", — говорит госслужащий.

По его словам, после всех "процедур" человек получает одновременно и повестку о медицинском осмотре с последующей мобилизацией.

"К сожалению, такие случаи есть. Поэтому риски того, что будет масштабная мобилизация, они сейчас достаточно высоки", — отметил Юрий Соболевский.

Напомним, что ранее в российских войсках признали, что они теряют левобережье Херсона. Также сообщалось, что росармейцы изрядно испугались штурма украинских морпехов на том же направлении.

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