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Росіяни визнали, що почали втрачати лівобережну частину Херсонщини

19 жовтня 2023 14:21
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Росіяни визнали, що почали втрачати лівобережну частину Херсонщини
Український військовий на фронті. Фото: ЗСУ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Російські окупаційні війська завдали удару по території на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Ця дія є фактичним визнанням, що українська армія почала відвойовувати лівобережну частину окупованого регіону.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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Ракетно-бомбове визнання окупантів

За словами Дмитра Снєгирьова, успішність операції з висадки десанту на лівому березі Дніпра у Херсонській області була визнана навіть росіянами.

"Цим непрямим визнанням є ракетно-бомбовий удар окупаційної авіації по району села Піщанівка, розташованому у лівобережній, підконтрольному росіянам частині Херсонської області", — підкреслив експерт.

Від островів до материка

Снєгирьов нагадав, що раніше такі операції Сили оборони України проводили в гирлі Дніпра, на островах.

"Зараз же досить чітко можна говорити уже про те, що наші військові почали переходити на лівий берег Дніпра", — зазначив співголова громадської ініціативи "Права справа".

Нагадаємо, у Інституті вивчення війни заявили, що ротні підрозділи двох українських морських піхотних бригад здійснили штурм через Дніпро на східний берег Херсонської області 17-18 жовтня. Геолокаційні кадри, опубліковані 18 жовтня, показують, що українські сили просунулися на північ від Піщанівки і до Пойми.

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