Россияне признали, что начали терять левобережную часть Херсона

Украинский военный на фронте. Фото: ВСУ

Российские оккупационные войска нанесли удар по территории на левом берегу Днепра в Херсонской области. Это действие является фактическим признанием того, что украинская армия начала отвоевывать левобережную часть оккупированного региона.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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Ракетно-бомбовое признание окупантов.

По словам Дмитрия Снегирева, успешность операции по высадке десанта на левом берегу Днепра в Херсонской области была признана даже россиянами.

"Этим косвенным признанием является ракетно-бомбовый удар оккупационной авиации по району села Песчановка, расположенном в левобережной, подконтрольной россиянам части Херсонской области", — подчеркнул эксперт.

От островов к материку

Снегирев напомнил, что ранее подобные операции Силы обороны Украины проводили в устье Днепра, на островах.

"Сейчас достаточно четко можно говорить уже о том, что наши военные начали переходить на левый берег Днепра", — отметил сопредседатель общественной инициативы "Права справа".

Напомним, в Институте изучения войны заявили, что ротные подразделения двух украинских морских пехотных бригад совершили штурм через Днепр на восточный берег Херсонской области 17-18 октября. Геолокационные кадры, опубликованные 18 октября, показывают, что украинские силы продвинулись к северу от Песчановки и до Поймы.