Россияне признали, что начали терять левобережную часть Херсона
Российские оккупационные войска нанесли удар по территории на левом берегу Днепра в Херсонской области. Это действие является фактическим признанием того, что украинская армия начала отвоевывать левобережную часть оккупированного региона.
Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.
Ракетно-бомбовое признание окупантов.
По словам Дмитрия Снегирева, успешность операции по высадке десанта на левом берегу Днепра в Херсонской области была признана даже россиянами.
"Этим косвенным признанием является ракетно-бомбовый удар оккупационной авиации по району села Песчановка, расположенном в левобережной, подконтрольной россиянам части Херсонской области", — подчеркнул эксперт.
От островов к материку
Снегирев напомнил, что ранее подобные операции Силы обороны Украины проводили в устье Днепра, на островах.
"Сейчас достаточно четко можно говорить уже о том, что наши военные начали переходить на левый берег Днепра", — отметил сопредседатель общественной инициативы "Права справа".
Напомним, в Институте изучения войны заявили, что ротные подразделения двух украинских морских пехотных бригад совершили штурм через Днепр на восточный берег Херсонской области 17-18 октября. Геолокационные кадры, опубликованные 18 октября, показывают, что украинские силы продвинулись к северу от Песчановки и до Поймы.
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