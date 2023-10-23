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На оккупированной Херсонской области возник дефицит продовольствия, — Сопротивление

23 октября 2023 05:30
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
На оккупированной Херсонской области возник дефицит продовольствия, — Сопротивление
Военные Российской Федерации. Фото: российские СМИ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

На временно оккупированных территориях Херсонской области в большинстве населенных пунктов наблюдается кризисная общественно-экономическая ситуация. Там не хватает продовольствия и товаров первой необходимости.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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На оккупированной Херсонской области дефицит продовольствия

В оккупированной Херсонской области возник дефицит пищевых продуктов и товаров первой необходимости.

"Худшее положение дел зафиксировано в Новотроицком районе, где теперь существенно ощутим дефицит пищевых продуктов и товаров первой необходимости. Действия оккупационной администрации уверенно приближают общественно-политическую ситуацию к уровню чрезвычайной", — говорится в сообщении.

Центр национального сопротивления также отмечает, что только победа над врагом гарантирует мир, безопасность и социально-экономическую стабильность.

Напомним, о масштабном прорыве на левом берегу Херсонской области речь пока не идет. Там идет боевая работа и основная задача бойцов Сил обороны Украины — это облегчить жизнь мирного населения на правом берегу.

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