На оккупированной Херсонской области возник дефицит продовольствия, — Сопротивление
На временно оккупированных территориях Херсонской области в большинстве населенных пунктов наблюдается кризисная общественно-экономическая ситуация. Там не хватает продовольствия и товаров первой необходимости.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
На оккупированной Херсонской области дефицит продовольствия
В оккупированной Херсонской области возник дефицит пищевых продуктов и товаров первой необходимости.
"Худшее положение дел зафиксировано в Новотроицком районе, где теперь существенно ощутим дефицит пищевых продуктов и товаров первой необходимости. Действия оккупационной администрации уверенно приближают общественно-политическую ситуацию к уровню чрезвычайной", — говорится в сообщении.
Центр национального сопротивления также отмечает, что только победа над врагом гарантирует мир, безопасность и социально-экономическую стабильность.
Напомним, о масштабном прорыве на левом берегу Херсонской области речь пока не идет. Там идет боевая работа и основная задача бойцов Сил обороны Украины — это облегчить жизнь мирного населения на правом берегу.
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