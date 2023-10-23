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СБУ сообщила о подозрении генералам РФ, которые приказывали убивать мирных жителей Херсона

23 октября 2023 17:34
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
СБУ сообщила о подозрении генералам РФ, которые приказывали убивать мирных жителей Херсона
Последствия обстрела Херсона войсками РФ 3 мая. Фото: Херсонская ОВА
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении двум генералам и подполковнику Российской Федерации, командовавшим обстрелом Херсона. В результате захватчиками были убиты 24 мирных жителя города.

Об этом сообщили в СБУ.

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Российские генералы, призывающие убивать жителей Херсона. Фото: СБУ

Что известно о российских генералах

Служба безопасности собрала доказательную базу еще на трех представителей командования российских войск, которые причастны к массированным ракетно-артиллерийским ударам по гражданской инфраструктуре Херсона.

Речь идет о:

  • генерал-полковнике Олеге Макаревиче — командующем группировкой войск из России "Днепр";
  • генерал-лейтенанте Аркадии Марзоеве — командующем 22-м армейским корпусом Черноморского флота страны-агрессора;
  • подполковнике Дмитрии Жарких — командире 8-го артиллерийского полка береговой обороны 22-го армейского корпуса береговых войск Черноморского флота россии.

Именно под их руководством захватчики совершили массированный обстрел областного центра 3 мая этого года. В результате российской атаки погибли 24 мирных жителя, еще 51 человек получил ранения различной степени тяжести.

Куда целились враги

Тогда оккупанты ударили из реактивной и ствольной артиллерии по жилой многоэтажке, частным домам, торговому центру, железнодорожному вокзалу, автозаправочной станции и другим гражданским объектам.

По данным следствия, приказ на вражеский обстрел Херсона отдал генерал Макаревич. В своем распоряжении он приказал подчиненным произвести огневое поражение по украинскому городу без различения гражданских и военных объектов.

После получения такой директивы его сообщник генерал Марзоев занимался подготовкой массированного удара по областному центру, а еще один фигурант — Жарких — непосредственно командовал вражеским обстрелом.

На основании собранных Службой безопасности доказательств трем военным преступникам РФ доложено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Им инкриминируют планирование, подготовку, развязывание и ведение агрессивной войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц. Также в документе говорится о нарушении законов и обычаев войны.

Ранее мы сообщали, что в воскресенье, 22 октября, около 21:50 российские военные обстреляли из авиации населенный пункт в Херсонской области. Вражеский огонь унес жизни двух человек, следователи начали уголовное производство.

Напомним, на временно оккупированных территориях Херсонской области в большинстве населенных пунктов наблюдается кризисная общественно-экономическая ситуация. Там не хватает продуктов и товаров первой необходимости.

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