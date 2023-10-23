Росіяни вбили двох людей на Херсонщині

Наслідки російського обстрілу на Херсонщині 22 жовтня 2023 року. Фото: Херсонська обласна прокуратура

У неділю, 22 жовтня, близько 21:50 російські військові обстріляли з авіації населений пункт на Херсонщині. Ворожий вогонь забрав життя двох людей, слідчі розпочали кримінальне провадження.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Читайте також:

Російська атака на Херсонщину

Відомо, що під прицілом окупантів опинилося село Іванівка. Там загарбники обстріляли приватний будинок, у якому перебували чоловік та жінка. Обоє загинули.

Вдень 23 жовтня тіла загиблих людей рятувальники дістали з-під завалів.

"Пошуково-рятувальні роботи ускладнювалися повторними ворожими атаками на населений пункт", — йдеться у повідомленні.

Прокурори задокументували наслідки воєнних злочинів РФ, розпочато досудове розслідування.

Наслідки російського обстрілу на Херсонщині 22 жовтня 2023 року. Фото: Херсонська обласна прокуратура

Нагадаємо, 23 жовтня у Херсоні лунали потужні вибухи. В ОВА повідомили про ймовірні пуски керованих авіабомб у напрямку Херсона.

Додамо, ввечері 22 жовтня росіяни обстріляли енергетичний об'єкт.