Росіяни вбили двох людей на Херсонщині
У неділю, 22 жовтня, близько 21:50 російські військові обстріляли з авіації населений пункт на Херсонщині. Ворожий вогонь забрав життя двох людей, слідчі розпочали кримінальне провадження.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Російська атака на Херсонщину
Відомо, що під прицілом окупантів опинилося село Іванівка. Там загарбники обстріляли приватний будинок, у якому перебували чоловік та жінка. Обоє загинули.
Вдень 23 жовтня тіла загиблих людей рятувальники дістали з-під завалів.
"Пошуково-рятувальні роботи ускладнювалися повторними ворожими атаками на населений пункт", — йдеться у повідомленні.
Прокурори задокументували наслідки воєнних злочинів РФ, розпочато досудове розслідування.
Нагадаємо, 23 жовтня у Херсоні лунали потужні вибухи. В ОВА повідомили про ймовірні пуски керованих авіабомб у напрямку Херсона.
Додамо, ввечері 22 жовтня росіяни обстріляли енергетичний об'єкт.
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