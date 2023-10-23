У Херсоні пролунали вибухи, — ЗМІ

Дим від вибухів. Фото (ілюстративне): google

У понеділок, 23 жовтня у Херсоні лунали потужні вибухи. В ОВА повідомили про ймовірні пуски керованих авіабомб у напрямку Херсона.

Про це повідомляють в Херсонській ОВА та моніторингові канали.

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Вибух у Херсоні 23 жовтня

Сьогодні, 23 жовтня, у Херсоні лунали потужні вибухи. Напередодні керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив про ймовірні пуски керованих авіабомб у напрямку Херсона та закликав подбати про безпеку.

Водночас керівник Бериславської РВА Володимир Літвінов повідомив про пуски керованих авіабомб у напрямку Тягинської громади Херсонщини.

Наразі вся інформація щодо вибухів з'ясовується.

Нагадаємо, цієї ночі в більшість регіонів України була оголошена повітряна тривога. Вибухи лунали в Одесі, Київській та Хмельницькій областях.