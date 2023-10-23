В Херсоне прогремели взрывы, — СМИ
В понедельник, 23 октября, в Херсоне раздавались мощные взрывы. В ОВА сообщили о возможных пусках управляемых авиабомб в направлении Херсона.
Об этом сообщают в Херсонской ОВА и мониторинговые каналы.
Взрыв в Херсоне 23 октября
Сегодня, 23 октября, в Херсоне раздались мощные взрывы. Накануне руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил о возможных пусках управляемых авиабомб в направлении Херсона и призвал позаботиться о безопасности.
В то же время руководитель Бериславской РВА Владимир Литвинов сообщил о пусках управляемых авиабомб в направлении Тягинской громады Херсонской области.
В настоящее время вся информация о взрывах выясняется.
Напомним, этой ночью в большинстве регионов Украины была объявлена воздушная тревога. Взрывы раздавались в Одессе, Киевской и Хмельницкой областях.
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