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В Херсоне прогремели взрывы, — СМИ

23 октября 2023 11:39
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В Херсоне прогремели взрывы, — СМИ
Дым от взрывов. Фото (иллюстративное): google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В понедельник, 23 октября, в Херсоне раздавались мощные взрывы. В ОВА сообщили о возможных пусках управляемых авиабомб в направлении Херсона.

Об этом сообщают в Херсонской ОВА и мониторинговые каналы.

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Взрыв в Херсоне 23 октября

Сегодня, 23 октября, в Херсоне раздались мощные взрывы. Накануне руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил о возможных пусках управляемых авиабомб в направлении Херсона и призвал позаботиться о безопасности.

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В то же время руководитель Бериславской РВА Владимир Литвинов сообщил о пусках управляемых авиабомб в направлении Тягинской громады Херсонской области. 

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В настоящее время вся информация о взрывах выясняется.

Напомним, этой ночью в большинстве регионов Украины была объявлена воздушная тревога. Взрывы раздавались в Одессе, Киевской и Хмельницкой областях.

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