Повітряна тривога у Хельницькій області 23 жовтня

Бійці ЗСУ шукають повітряні цілі. Фото: Генштаб ЗСУ

Цієї ночі ворог не дає спокою українцям. Близько шостої ранку окупанти атакували Хмельницьку область. Повітряна тривога досі лунає у кількох областях України.

Про це повідомив у Telegram перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

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Атака на Хмельницьку область 23 жовтня

Повідомляється, що ворог атакував Хмельницьку область. Але добре спрацювала наша ППО.

"Чергова ворожа атака по Хмельниччині. І знову на захисті наші сили ППО", — написав перший заступник начальника Хмаельницької ОВА Сергій Тюрін.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу Хмельницька ОДА

06.50:

Мапа повітряних тривог нині така:

Мапа повітряних тривог станом на зараз. Фото: скриншот

Нагадаємо, після першої години ночі, 23 жовтня, відбулися вибухи в Одесі. Російська Федерація застосовує проти України цієї ночі балістику та безпілотники. Україною шириться повітряна тривога.