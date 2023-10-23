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Ворог атакував Хмельниччину, в регіоні працювала ППО, — ОВА

23 жовтня 2023 06:45
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Повітряна тривога у Хельницькій області 23 жовтня
Бійці ЗСУ шукають повітряні цілі. Фото: Генштаб ЗСУ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Цієї ночі ворог не дає спокою українцям. Близько шостої ранку окупанти атакували Хмельницьку область. Повітряна тривога досі лунає у кількох областях України. 

Про це повідомив у Telegram перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

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Атака на Хмельницьку область 23 жовтня

Повідомляється, що ворог атакував Хмельницьку область. Але добре спрацювала наша ППО.

"Чергова ворожа атака по Хмельниччині. І знову на захисті наші сили ППО", — написав перший заступник начальника Хмаельницької ОВА Сергій Тюрін.

Повітряна тривога вночі 23 жовтня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу Хмельницька ОДА

06.50:

Мапа повітряних тривог нині така:

Карта повітряних тривог 23 жовтня
Мапа повітряних тривог станом на зараз. Фото: скриншот

Нагадаємо, після першої години ночі, 23 жовтня, відбулися вибухи в Одесі. Російська Федерація застосовує проти України цієї ночі балістику та безпілотники. Україною шириться повітряна тривога.

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