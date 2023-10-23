Повітряна тривога у Хельницькій області 23 жовтня

Ворог атакував Хмельниччину, в регіоні працювала ППО, — ОВА
Цієї ночі ворог не дає спокою українцям. Близько шостої ранку окупанти атакували Хмельницьку область. Повітряна тривога досі лунає у кількох областях України.
Про це повідомив у Telegram перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.
Атака на Хмельницьку область 23 жовтня
Повідомляється, що ворог атакував Хмельницьку область. Але добре спрацювала наша ППО.
"Чергова ворожа атака по Хмельниччині. І знову на захисті наші сили ППО", — написав перший заступник начальника Хмаельницької ОВА Сергій Тюрін.
06.50:
Мапа повітряних тривог нині така:
Нагадаємо, після першої години ночі, 23 жовтня, відбулися вибухи в Одесі. Російська Федерація застосовує проти України цієї ночі балістику та безпілотники. Україною шириться повітряна тривога.
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