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Враг атаковал Хмельницкую область, в регионе работала ПВО, — ОВА

23 октября 2023 06:45
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Воздушная тревога в Хмельницкой области 23 октября
Бойцы ВСУ ищут воздушные цели. Фото: Генштаб ВСУ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Этой ночью враг не дает покоя украинцам. Около шести утра оккупанты атаковали Хмельницкую область. Воздушная тревога по-прежнему звучит в нескольких областях Украины.

Об этом сообщил в Telegram первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

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Сообщается, что враг атаковал Хмельницкую область. Но хорошо сработала наша ПВО.

"Очередная вражеская атака по Хмельницкой области. И снова на защите наши силы ПВО", — написал первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

Воздушная тревога ночью 23 октября
Скриншот сообщения из Telegram-канала Хмельницкая ОГА

06.50:

Карта воздушных тревог сейчас такова:

Карта воздушных тревог 23 октября
Карта воздушных тревог на сегодня. Фото: скриншот

Напомним, после часу ночи, 23 октября, произошли взрывы в Одессе. Российская Федерация применяет против Украины ночью баллистику и беспилотники. По Украине ширится воздушная тревога.

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