Воздушная тревога в Хмельницкой области 23 октября

Враг атаковал Хмельницкую область, в регионе работала ПВО, — ОВА
Этой ночью враг не дает покоя украинцам. Около шести утра оккупанты атаковали Хмельницкую область. Воздушная тревога по-прежнему звучит в нескольких областях Украины.
Об этом сообщил в Telegram первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.
Атака на Хмельницкую область 23 октября
Сообщается, что враг атаковал Хмельницкую область. Но хорошо сработала наша ПВО.
"Очередная вражеская атака по Хмельницкой области. И снова на защите наши силы ПВО", — написал первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.
06.50:
Карта воздушных тревог сейчас такова:
Напомним, после часу ночи, 23 октября, произошли взрывы в Одессе. Российская Федерация применяет против Украины ночью баллистику и беспилотники. По Украине ширится воздушная тревога.
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