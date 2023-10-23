Воздушная тревога в Хмельницкой области 23 октября

Бойцы ВСУ ищут воздушные цели. Фото: Генштаб ВСУ

Этой ночью враг не дает покоя украинцам. Около шести утра оккупанты атаковали Хмельницкую область. Воздушная тревога по-прежнему звучит в нескольких областях Украины.

Об этом сообщил в Telegram первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

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Атака на Хмельницкую область 23 октября

Сообщается, что враг атаковал Хмельницкую область. Но хорошо сработала наша ПВО.

"Очередная вражеская атака по Хмельницкой области. И снова на защите наши силы ПВО", — написал первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

Скриншот сообщения из Telegram-канала Хмельницкая ОГА

06.50:

Карта воздушных тревог сейчас такова:

Карта воздушных тревог на сегодня. Фото: скриншот

Напомним, после часу ночи, 23 октября, произошли взрывы в Одессе. Российская Федерация применяет против Украины ночью баллистику и беспилотники. По Украине ширится воздушная тревога.