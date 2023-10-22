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У деяких областях України оголосили повітряну тривогу через наліт БпЛА

22 жовтня 2023 21:42
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У деяких областях України оголосили повітряну тривогу через наліт БпЛА
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні ввечері, 22 жовтня, у деяких областях України оголосили повітряну тривогу. Людей попередили про наліт російських безпілотників.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Про загрозу ударних безпілотників попередили Київську, Запорізьку та Дніпропетровську області. 

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Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

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Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

У соцмережах пишуть, що на північ від Вишгорода чутно новий нехарактерний звук БпЛА. Ймовірно, ворог використовує нові види безпілотників на інших компонентах.

Нагадаємо, сьогодні, 22 жовтня, експерти ідентифікували тіло шостого загиблого внаслідок удару окупантів по терміналу "Нової пошти" в Харківській області. Ворог вдарив ракетою С-300 вчора, 21 жовтня.

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