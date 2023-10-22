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В некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу из-за налета БпЛА

22 октября 2023 21:42
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу из-за налета БпЛА
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня вечером, 22 октября, в некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу. Людей предупредили о налете российских беспилотников.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Воздушная тревога в Украине

Об угрозе ударных беспилотников предупредили Киевскую, Запорожскую и Днепропетровскую области.

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Сообщение Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

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Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

В соцсетях пишут, что к северу от Вышгорода слышен новый нехарактерный звук БпЛА. Вероятно, враг использует новые виды беспилотников на других компонентах.

Напомним, сегодня, 22 октября, эксперты идентифицировали тело шестого погибшего в результате удара оккупантов по терминалу "Новой почты" в Харьковской области. Враг ударил ракетой С-300 вчера, 21 октября.

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