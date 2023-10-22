В некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу из-за налета БпЛА
Сегодня вечером, 22 октября, в некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу. Людей предупредили о налете российских беспилотников.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Воздушная тревога в Украине
Об угрозе ударных беспилотников предупредили Киевскую, Запорожскую и Днепропетровскую области.
Сейчас карта тревог выглядит так:
В соцсетях пишут, что к северу от Вышгорода слышен новый нехарактерный звук БпЛА. Вероятно, враг использует новые виды беспилотников на других компонентах.
Напомним, сегодня, 22 октября, эксперты идентифицировали тело шестого погибшего в результате удара оккупантов по терминалу "Новой почты" в Харьковской области. Враг ударил ракетой С-300 вчера, 21 октября.
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