В некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу из-за налета БпЛА

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ

Сегодня вечером, 22 октября, в некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу. Людей предупредили о налете российских беспилотников.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Об угрозе ударных беспилотников предупредили Киевскую, Запорожскую и Днепропетровскую области.

Сообщение Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

В соцсетях пишут, что к северу от Вышгорода слышен новый нехарактерный звук БпЛА. Вероятно, враг использует новые виды беспилотников на других компонентах.

Напомним, сегодня, 22 октября, эксперты идентифицировали тело шестого погибшего в результате удара оккупантов по терминалу "Новой почты" в Харьковской области. Враг ударил ракетой С-300 вчера, 21 октября.