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Клименко розповів про обстріли РФ цієї ночі та які регіони постраждали

23 жовтня 2023 10:35
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Клименко розповів про обстріли РФ цієї ночі та які регіони постраждали
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Фото: пресслужба МВС України
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В ніч на 23 жовтня російські окупанти 19 разів обстріляли територію України. Внаслідок ударів постраждало вісім населених пунктів.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

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Атака на Донеччину та Херсонщину

За його словами, росіяни близько 22:00 завдали удару по об'єкту інфраструктури на Донеччині. Внаслідок цього бійці ДСНС протягом декількох годин боролися з пожежою. 

Також впродовж цієї ночі окупанти атакували Бериславський та Херсонський райони Херсонщини, а саме по селах Тягинка, Придніпровське та Микільське армія РФ випустила 14 авіабомб. 

"Внаслідок атаки росіян одна людина дістала поранення. Також під обстріл потрапило село Кізомис", — додав Клименко.

Обстріли Сумської та Одеської областей

Крім того, загарбники вночі обстріляли населені пункти Зноб-Новгородське та Стара Гута у Шосткинському районі Сумської області. Внаслідок чого було пошкоджено приватний будинок. На щастя, постраждалих немає.

Від обстрілів постраждала і Одеська область. Ворог атакував регіон, використовуючи БпЛА, проте сили ППО його збили. 

"Уламками пошкоджено складське приміщення, яке не функціонувало. Рятувальники приборкали пожежу", — написав очільник МВС. 

де ворог обстрілював Україну
Скриншот допису з телеграм-каналу Ігоря Клименка

Нагадаємо, раніше ми писали, що російські окупанти почали знову обстрілювати енергетичні об'єкти України. Цього разу вони атакували одну з теплоелектростанцій ДТЕК.

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