Клименко розповів про обстріли РФ цієї ночі та які регіони постраждали
В ніч на 23 жовтня російські окупанти 19 разів обстріляли територію України. Внаслідок ударів постраждало вісім населених пунктів.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.
Атака на Донеччину та Херсонщину
За його словами, росіяни близько 22:00 завдали удару по об'єкту інфраструктури на Донеччині. Внаслідок цього бійці ДСНС протягом декількох годин боролися з пожежою.
Також впродовж цієї ночі окупанти атакували Бериславський та Херсонський райони Херсонщини, а саме по селах Тягинка, Придніпровське та Микільське армія РФ випустила 14 авіабомб.
"Внаслідок атаки росіян одна людина дістала поранення. Також під обстріл потрапило село Кізомис", — додав Клименко.
Обстріли Сумської та Одеської областей
Крім того, загарбники вночі обстріляли населені пункти Зноб-Новгородське та Стара Гута у Шосткинському районі Сумської області. Внаслідок чого було пошкоджено приватний будинок. На щастя, постраждалих немає.
Від обстрілів постраждала і Одеська область. Ворог атакував регіон, використовуючи БпЛА, проте сили ППО його збили.
"Уламками пошкоджено складське приміщення, яке не функціонувало. Рятувальники приборкали пожежу", — написав очільник МВС.
Нагадаємо, раніше ми писали, що російські окупанти почали знову обстрілювати енергетичні об'єкти України. Цього разу вони атакували одну з теплоелектростанцій ДТЕК.
Читайте Новини.LIVE!