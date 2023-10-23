Клименко рассказал об обстрелах РФ этой ночью и какие регионы пострадали
В ночь на 23 октября российские оккупанты 19 раз обстреляли территорию Украины. В результате ударов пострадали восемь населенных пунктов.
Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.
Атака на Донецкую и Херсонскую области
По его словам, россияне около 22:00 нанесли удар по объекту инфраструктуры в Донецкой области. В результате бойцы ГСЧС в течение нескольких часов боролись с пожаром.
Также в эту ночь оккупанты атаковали Бериславский и Херсонский районы Херсонской области, а именно по селам Тягинка, Приднепровское и Никольское армия РФ выпустила 14 авиабомб.
"В результате атаки россиян один человек получил ранения. Также под обстрел попала деревня Кизомис", — добавил Клименко.
Обстрелы Сумской и Одесской областей
Кроме того, захватчики ночью обстреляли населенные пункты Зноб-Новгородское и Старая Гута в Шосткинском районе Сумской области. В результате чего был поврежден частный дом. К счастью, пострадавших нет.
От обстрелов пострадала и Одесская область. Враг атаковал регион, используя БпЛА, однако силы ПВО его сбили.
"Обломками повреждено складское помещение, которое не функционировало. Спасатели ликвидировали пожар", — написал глава МВД.
Напомним, ранее мы писали, что российские оккупанты начали снова обстреливать энергетические объекты Украины. В этот раз они атаковали одну из теплоэлектростанций ДТЭК.
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