Клименко рассказал об обстрелах РФ этой ночью и какие регионы пострадали

Министр внутренних дел Игорь Клименко. Фото: пресс-служба МВД Украины

В ночь на 23 октября российские оккупанты 19 раз обстреляли территорию Украины. В результате ударов пострадали восемь населенных пунктов.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

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Атака на Донецкую и Херсонскую области

По его словам, россияне около 22:00 нанесли удар по объекту инфраструктуры в Донецкой области. В результате бойцы ГСЧС в течение нескольких часов боролись с пожаром.

Также в эту ночь оккупанты атаковали Бериславский и Херсонский районы Херсонской области, а именно по селам Тягинка, Приднепровское и Никольское армия РФ выпустила 14 авиабомб.

"В результате атаки россиян один человек получил ранения. Также под обстрел попала деревня Кизомис", — добавил Клименко.

Обстрелы Сумской и Одесской областей

Кроме того, захватчики ночью обстреляли населенные пункты Зноб-Новгородское и Старая Гута в Шосткинском районе Сумской области. В результате чего был поврежден частный дом. К счастью, пострадавших нет.

От обстрелов пострадала и Одесская область. Враг атаковал регион, используя БпЛА, однако силы ПВО его сбили.

"Обломками повреждено складское помещение, которое не функционировало. Спасатели ликвидировали пожар", — написал глава МВД.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала Игоря Клименко

Напомним, ранее мы писали, что российские оккупанты начали снова обстреливать энергетические объекты Украины. В этот раз они атаковали одну из теплоэлектростанций ДТЭК.