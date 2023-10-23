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Россияне убили двух человек в Херсонской области

23 октября 2023 15:05
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Россияне убили двух человек в Херсонской области
Последствия российских обстрелов в Херсонской области 22 октября 2023 года. Фото: Херсонская областная прокуратура
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В воскресенье, 22 октября, около 21:50 российские военные обстреляли из авиации населенный пункт в Херсонской области. Вражеский огонь забрал жизни двух человек, следователи начали уголовное производство.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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Известно, что под прицелом оккупантов оказалось село Ивановка. Там захватчики обстреляли частный дом, в котором находились мужчина и женщина. Оба погибли.

Днем 23 октября тела погибших спасатели извлекли из-под завалов.

"Поисково-спасательные работы осложнялись повторными вражескими атаками на населенный пункт", — говорится в сообщении.

Прокуроры задокументировали последствия военных преступлений РФ, начато досудебное расследование.

Российская атака на Херсонщину
Последствия российских обстрелов в Херсонской области 22 октября 2023 года. Фото: Херсонская областная прокуратура

Напомним, 23 октября в Херсоне раздавались мощные взрывы. В ОВА сообщили о возможных пусках управляемых авиабомб в направлении Херсона.

Добавим, вечером 22 октября россияне обстреляли энергетический объект.

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