Россияне убили двух человек в Херсонской области
В воскресенье, 22 октября, около 21:50 российские военные обстреляли из авиации населенный пункт в Херсонской области. Вражеский огонь забрал жизни двух человек, следователи начали уголовное производство.
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.
Российская атака на Херсонщину
Известно, что под прицелом оккупантов оказалось село Ивановка. Там захватчики обстреляли частный дом, в котором находились мужчина и женщина. Оба погибли.
Днем 23 октября тела погибших спасатели извлекли из-под завалов.
"Поисково-спасательные работы осложнялись повторными вражескими атаками на населенный пункт", — говорится в сообщении.
Прокуроры задокументировали последствия военных преступлений РФ, начато досудебное расследование.
Напомним, 23 октября в Херсоне раздавались мощные взрывы. В ОВА сообщили о возможных пусках управляемых авиабомб в направлении Херсона.
Добавим, вечером 22 октября россияне обстреляли энергетический объект.
Читайте Новини.LIVE!