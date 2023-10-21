Росія кинула захищати східний берег Херсонщини свої найслабші військові підрозділи

Російські війська на Херсонському напрямку. Фото: EPA

Інститут дослідження війни оцінив російські сили на лівобережжі Херсонщини. Вони виявилися найслабшими підрозділами з усіх російських військ в інших місцях фронту.

Про це повідомляє ISW.

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Найслабші військові підрозділи РФ

Російські та українські джерела продовжують стверджувати, що російські підрозділи, які захищають східний берег Херсонської області, менш боєздатні, ніж російські сили в інших місцях фронту.

Український військовий оглядач заявив, що російське Дніпровське угруповання сил складається переважно з підрозділів 49-ї загальновійськової армії (Південний військовий округ) і, ймовірно, елементів новоствореної 18-ї загальновійськової армії.

Більшість 49-ї загальновійськової армії була розгорнута на східному березі Херсонської області після того, як російські війська відступили із західного (правого) берега, а частини 205-го мотострілецького полку 49-ї загальновійськової армії відтоді зазнали значних втрат.

Міністерство оборони Сполученого Королівства 21 серпня повідомило, що російські військові, ймовірно, формують нову 18-ту загальновійськову армію з інших підрозділів, які зараз діють у Херсонській області, і малоймовірно, що нові підрозділи 18-ї загальновійськової армії складатимуться повністю зі свіжих сил або укомплектовані до кінцевої сили.

Нестача особового складу і техніки

"Розгортання 18-ї загальновійськової армії у Херсонській області нагадує поспішне розгортання новоствореної 25-ї загальновійськової армії на Куп’янському та Лиманському напрямках на початку вересня 2023 року, і 18-а загальновійськової армії, ймовірно, стикається з подібними проблемами з нестачею особового складу, техніки та належного навчання", — повідомили в ISW.

Російський відомий блогер стверджував, що підрозділи 26-го мотострілецького полку, нібито 70-ї мотострілецької дивізії 18-ї загальновійськової армії, обороняються від українських дій поблизу Кринок. Інший російський блогер заявив, що в районі Антонівського залізничного мосту діють підрозділи 1-го батальйону 177-го морського піхотного полку (Каспійської флотилії). Підрозділи 177-го морського піхотного полку тримали оборону на заході Запорізької області з початку українського контрнаступу і, ймовірно, зазнали значних втрат.

Раніше ми писали, що на окупованому лівобережжі Херсонщини армія Росії вдається до різних схем, аби вручити громадянам повістки. Люди не можуть працевлаштуватися, попередньо не ставши на облік у так званому військкоматі на окупованій території.