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Россия бросила защищать восточный берег Херсонщины свои самые слабые военные подразделения

21 октября 2023 08:21
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Россия бросила защищать восточный берег Херсонщины свои самые слабые военные подразделения
Российские войска на Херсонском направлении. Фото: EPA
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Институт исследования войны оценил российские силы на левобережье Херсонщины. Они оказались самыми слабыми подразделениями из всех русских войск в других местах фронта.

Об этом ообщает ISW.

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Самые слабые военные подразделения РФ

Российские и украинские источники продолжают утверждать, что российские подразделения, защищающие восточный берег Херсонской области, менее боеспособны, чем российские силы в других местах фронта.

Украинский военный обозреватель заявил, что российская Днепровская группировка сил состоит преимущественно из подразделений 49-й общевоенной армии (Южный военный округ) и, вероятно, элементов 18-й общевоенной армии.

Большинство 49-й общевоенной армии было развернуто на восточном берегу Херсонской области после того, как русские войска отступили с западного (правого) берега, а части 205-го мотострелкового полка 49-й общевойсковой армии с тех пор понесли значительные потери.

Министерство обороны Соединенного Королевства 21 августа сообщило, что российские военные, вероятно, формируют новую 18-ю общевоенную армию из других подразделений, действующих сейчас в Херсонской области, и маловероятно, что новые подразделения 18-й общевоенной армии будут состоять полностью из свежих сил или укомплектованы до конечной силы.

Нехватка личного состава и техники

"Развертывание 18-й общевоенной армии в Херсонской области напоминает поспешное развертывание вновь созданной 25-й общевоенной армии на Купянском и Лиманском направлениях в начале сентября 2023 года, и 18-я общевоенная армия, вероятно, сталкивается с подобными проблемами с нехваткой личного состава, техники и должного обучение" , — сообщили в ISW.

Российский известный блоггер утверждал, что подразделения 26-го мотострелкового полка, якобы 70-й мотострелковой дивизии 18-й общевоенной армии, обороняются от украинских действий вблизи Крынок. Другой российский блоггер заявил, что в районе Антоновского железнодорожного моста действуют подразделения 1-го батальона 177-го морского пехотного полка (Каспийская флотилия). Подразделения 177-го морского пехотного полка держали оборону на западе Запорожской области с начала украинского контрнаступления и, вероятно, понесли значительные потери.

Ранее мы писали, что на оккупированном левобережье Херсонщины армия России прибегает к разным схемам, чтобы вручить гражданам повестки. Люди не могут трудоустроиться, предварительно не став на учет в так называемом военкомате на оккупированной территории.

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