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В МВД назвали количество военных преступлений РФ против Украины

28 октября 2023 07:44
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В МВД назвали количество военных преступлений РФ против Украины
Министр внутренних дел Игорь Клименко. Фото: УП
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Вчера, 27 октября, глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что следователями зафиксировано более 98 тысяч военных преступлений в Украине. Об этом он сказал в ходе консультационной встречи глав МВД стран Балтии, Польши, Венгрии, Финляндии и Норвегии в Вильнюсе.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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Министр внутренних дел Игорь Клименко проинформировал партнеров, что в настоящее время следователями зафиксировано более 98 тыс. военных преступлений, совершенных армией РФ на территории Украины.

Так, Национальной полицией была создана спецбаза "Военный преступник", куда уже внесли данные о 240 тыс. человек, участвующих в войне против Украины.

"Мы убеждены, что каждый человек, совершавший преступления против украинского народа, должен понести справедливое наказание. И что в любой демократической стране этим военным преступникам не будет спокойной жизни. Кроме того, спасибо нашим литовским и польским партнерам за обучение украинских следователей и криминалистов и присоединение в составе Совместной следственной группы к сбору доказательной базы совершения военных преступлений РФ", — подчеркнул министр.

Напомним, что Служба безопасности Украины сообщила о подозрении двум генералам и подполковнику Российской Федерации, командовавшим обстрелом Херсона. В результате захватчиками были убиты 24 мирных жителя города.

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