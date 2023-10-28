В Генштабе рассказали о боевых столкновениях на фронте минувших суток

Украинские военные. Фото: Генштаб

Начался 612-й день российской полномасштабной военной агрессии против Украины. Враг продолжает игнорировать законы и обычаи ведения войны, использует тактику террора.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Российские удары по Украине

Так, за прошедшие сутки произошло 60 боевых столкновений.

Всего враг нанес восемь ракетных и 15 авиационных ударов, совершил 61 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Также российские оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар по Украине, применив 4 управляемые авиационные ракеты Х-59, баллистическую ракету Искандер-М, зенитные управляемые ракеты С-300/400 и ударные БПЛА типа "Shahed-136/131".

В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Удары сил обороны по оккупантам

В течение суток украинская авиация нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще четыре по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, восемь артиллерийских средств, два состава боеприпасов, тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1А "Солнцепек" и три средства противовоздушной обороны противника.

Военнослужащий ВСУ с гранатометом. Фото: 108 отдельная бригада Сил ТРО

Ситуация на фронте 28 октября

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

На Купянском и Лиманском направлениях враг наступательных (штурмовых) действий не вел, продолжал перегруппировку войск.

На Бахмутском направлении враг безрезультатно пытался восстановить утраченное положение у Андреевки, где наши защитники отразили 5 атак противника. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении кафиры не оставляют попыток окружить Авдеевку, но наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Безрезультатны были наступательные действия противника в районах Степного, Авдеевки, Первомайского Донецкой области, где силами обороны отбито 15 атак врага.

На Марьинском направлении враг вел безрезультатные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь украинские воины отразили более 20 атак врага.

Украинские защитники с автоматами. Фото: 35 обрмп им. М.Остроградского

На Шахтерском направлении наши защитники отбили все атаки врага неподалеку от Водяного, Золотой Нивы и Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении враг пытался восстановить утраченное положение северо-западнее Вербового Запорожской области, успеха не имел.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В Херсонском направлении украинские воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

Скриншот сообщения Генштаба. Фото: Генштаб ВСУ

Скриншот сообщения Генштаба. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, украинские вооруженные силы незначительно продвинулись на левом берегу Херсонской области. На это указывают геолокационные данные, опубликованные 27 октября.