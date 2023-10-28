В Генштабе рассказали о боевых столкновениях на фронте минувших суток
Начался 612-й день российской полномасштабной военной агрессии против Украины. Враг продолжает игнорировать законы и обычаи ведения войны, использует тактику террора.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Российские удары по Украине
Так, за прошедшие сутки произошло 60 боевых столкновений.
Всего враг нанес восемь ракетных и 15 авиационных ударов, совершил 61 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Также российские оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар по Украине, применив 4 управляемые авиационные ракеты Х-59, баллистическую ракету Искандер-М, зенитные управляемые ракеты С-300/400 и ударные БПЛА типа "Shahed-136/131".
В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
Удары сил обороны по оккупантам
В течение суток украинская авиация нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще четыре по зенитно-ракетным комплексам противника.
Подразделения ракетных войск поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, восемь артиллерийских средств, два состава боеприпасов, тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1А "Солнцепек" и три средства противовоздушной обороны противника.
Ситуация на фронте 28 октября
В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.
На Купянском и Лиманском направлениях враг наступательных (штурмовых) действий не вел, продолжал перегруппировку войск.
На Бахмутском направлении враг безрезультатно пытался восстановить утраченное положение у Андреевки, где наши защитники отразили 5 атак противника. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.
На Авдеевском направлении кафиры не оставляют попыток окружить Авдеевку, но наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Безрезультатны были наступательные действия противника в районах Степного, Авдеевки, Первомайского Донецкой области, где силами обороны отбито 15 атак врага.
На Марьинском направлении враг вел безрезультатные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь украинские воины отразили более 20 атак врага.
На Шахтерском направлении наши защитники отбили все атаки врага неподалеку от Водяного, Золотой Нивы и Старомайорского Донецкой области.
На Запорожском направлении враг пытался восстановить утраченное положение северо-западнее Вербового Запорожской области, успеха не имел.
В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
В Херсонском направлении украинские воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.
Напомним, украинские вооруженные силы незначительно продвинулись на левом берегу Херсонской области. На это указывают геолокационные данные, опубликованные 27 октября.
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