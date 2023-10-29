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Журналісти показали, який вигляд зараз має Авдіївка

29 жовтня 2023 10:35
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Журналісти показали, який вигляд зараз має Авдіївка
Місто Авдіївка Донецької області. Фото: libkos
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російська армія перетворила Авдіївку Донецької області на руїни, проте там ще залишаються люди. Так, журналісти показали, який вигляд зараз має місто.

Відео опублікували у соцмережах.

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На відео, тривалістю всього 24 секунди, журналістка показує, який вигляд має прифронтове місто, яку окупанти активно обстрілюють вже майже місяць.

Позаду видно будинок, в який за її словами, вранці було влучання. Поруч з дівчиною величезна вирва від російської ракети. Окупанти майже повністю зруйнували місто, проте там досі лишаються місцеві мешканці.

Нагадаємо, що російські окупанти скидають на позиції українських прикордонників під Авдіївкою Донецької області осколкові міни дистанційного керування. Такі "подарунки" підкидають вночі.

Крім того, розвідка Великої Британії показала нові дані щодо війни в Україні, станом на 28 жовтня. В Міноборони Великої Британії зазначили, що втрати російських військ під Авдіївкою найбільші за останній рік.

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