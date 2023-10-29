Журналисты показали, как выглядит сейчас Авдеевка

Город Авдеевка Донецкой области. Фото: libkos

Российская армия превратила Авдеевку Донецкой области в руины, однако там еще остаются люди. Так, журналисты показали, как выглядит сейчас город.

Видео было опубликовано в соцсетях.

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На видео, продолжительностью всего 24 секунды, журналистка показывает, как выглядит прифронтовой город, который оккупанты активно обстреливают уже почти месяц.

Позади виден дом, в который по ее словам, утром было попадание. Рядом с девушкой огромная воронка от российской ракеты. Оккупанты почти полностью разрушили город, однако там до сих пор остаются местные жители.

Напомним, что российские оккупанты сбрасывают на позиции украинских пограничников под Авдеевкой Донецкой области осколочные мины дистанционного управления. Такие "подарки" подбрасывают ночью.

Кроме того, разведка Великобритании показала новые данные о войне в Украине по состоянию на 28 октября. В Минобороны Великобритании отметили, что потери российских войск под Авдеевкой наибольшие за последний год.