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"Самое большое поражение". В ВСУ назвали впечатляющие цифры потерь России у Авдеевки

29 октября 2023 17:13
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
"Самое большое поражение". В ВСУ назвали впечатляющие цифры потерь России у Авдеевки
Украинские военные на бронетехнике. Фото: Генштаб
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Наступление российских захватчиков под Авдеевкой стоило врагу огромных потерь. С 10 октября здесь нашли свою смерть более 6500 русских военных.

Об этом рассказал спикер Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона.

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"Если говорить о количестве потерь, то Авдеевка — это самое большое поражение россиян. Ведь если считать с 10 октября, то общие потери противника на Донетчине в зоне ответственности ОСУВ "Таврия" составили почти 6500 человек", — сказал он.

По словам спикера, ВСУ уничтожили на Авдеевском направлении также 100 танков и почти 250 единиц другой бронетехники врага. Только за последние сутки в районе Авдеевки было уничтожено пять танков россиян, среди которых Т-90.

Штупун также добавил, что под Авдеевкой оккупанты держат до 40 тысяч солдат.

Бои за Авдеевку

Ранее мы рассказывали, что украинские военнослужащие сбили российский истребитель. Пограничники уничтожили самолет Су-25 вблизи Авдеевки на Донетчине.

Напомним, что российская армия превратила Авдеевку Донецкой области в руины, однако там еще остаются люди. Так, журналисты показали, как выглядит сейчас город.

Кроме того, разведка Великобритании показала новые данные о войне в Украине по состоянию на 28 октября. В Минобороны Великобритании отметили, что потери российских войск под Авдеевкой наибольшие за последний год.

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