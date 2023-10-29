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Біля Авдіївки прикордонники збили російський літак

29 жовтня 2023 15:36
оновлено: 15:50
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Біля Авдіївки прикордонники збили російський літак
Російський винищувач. Фото: wikipedia
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Українські військовослужбовці збили російський винищувач. Прикордонники знищили літак Су-25 поблизу Авдіївки, що на Донеччині.

Про це повідомив у коментарі для Української правди речник ДПСУ полковник Андрій Демченко.

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Збитий російський літак

За словами речника ДПСУ, розрахунок ПЗРК прикордонного підрозділу збив ворожий бойовий літак біля Авдіївки. За попередньою інформацією, це штурмовик СУ-25. Зазначається, що винищувач уразила зенітна ракета.

"Зенітна ракета, випущена прикордонниками з переносного комплексу, уразила повітряну ціль", — сказав Андрій Демченко.

Полковник додав, що літак ворога після ураження задимівся, а згодом "почав втрачати висоту і зник за обрієм".

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський показав влучну роботу українських військових на фронті. Цього разу він показав ефективність роботи дронів. 

Крім того, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський показав роботу українських воїнів на передових позиціях. На одному з напрямків фронту бійці знищили чимало російської техніки. Сирський показав, як працюють військовослужбовці саме групи "Асгард" підрозділу "Очі" 120-го ОРБ.

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