Сирський показав вражаюче відео знищення українськими бійцями ворожої техніки
Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський показав роботу українських воїнів на передових позиціях. На одному із напрямків фронту бійці знищили чимало російської техніки.
Відповідне відео він опублікував у своєму телеграм-каналі.
Кому вдалося знищити ворожу техніку
Цього разу він показав, як працюють військовослужбовці групи "Асгард" підрозділу "Очі" 120-го ОРБ разом з начальником служби радіоелектронної боротьби та кіберборотьби 28-ї ОМБр.
Скільки техніки знищили українські бійці
За його словами, українські військові знищили:
- танк Т-72, ще один було уражено,
- Нона 2с9,
- РСЗВ Град,
- ППО Стріла,
- ППО ЗУ,
- артсистема Мста Б.
"Дякую за роботу, хлопці", — додав Сирський.
Захоплення російських окупантів у полон
Раніше боєць 65-ї окремої механізованої бригади показав відео бою в районі Роботиного Запорізької області. На цьому напрямку чотири українські штурмовики змогли захопити ворожу позицію, б'ючись із десятьма російськими окупантами. Також двох солдатів РФ було захоплено у полон.
Нагадаємо, спецпризначенці Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України ліквідували 230 російських окупантів за тиждень. До того ж бійці залишили ворога без важливої військової техніки.
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