Сирський показав вражаюче відео знищення українськими бійцями ворожої техніки

Знищення ворожої техніки на фронті. Фото: скриншот з відео телеграм-каналу Сирського

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський показав роботу українських воїнів на передових позиціях. На одному із напрямків фронту бійці знищили чимало російської техніки.

Відповідне відео він опублікував у своєму телеграм-каналі.

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Цього разу він показав, як працюють військовослужбовці групи "Асгард" підрозділу "Очі" 120-го ОРБ разом з начальником служби радіоелектронної боротьби та кіберборотьби 28-ї ОМБр.

Скільки техніки знищили українські бійці

За його словами, українські військові знищили:

танк Т-72, ще один було уражено,

Нона 2с9,

РСЗВ Град,

ППО Стріла,

ППО ЗУ,

артсистема Мста Б.

"Дякую за роботу, хлопці", — додав Сирський.

Захоплення російських окупантів у полон

Раніше боєць 65-ї окремої механізованої бригади показав відео бою в районі Роботиного Запорізької області. На цьому напрямку чотири українські штурмовики змогли захопити ворожу позицію, б'ючись із десятьма російськими окупантами. Також двох солдатів РФ було захоплено у полон.

Нагадаємо, спецпризначенці Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України ліквідували 230 російських окупантів за тиждень. До того ж бійці залишили ворога без важливої військової техніки.