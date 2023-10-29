Сырский показал потрясающее видео уничтожение украинскими бойцами вражеской техники

Уничтожение вражеской техники на фронте. Фото: скриншот из видео телеграмм-канала Сырского

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский показал работу украинских воинов на передовых позициях. В одном из направлений фронта бойцы уничтожили немало российской техники.

Соответствующее видео он опубликовал в своем телеграмм-канале.

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В этот раз он показал, как работают военнослужащие группы "Асгард" подразделения "Очи" 120-го ОРБ вместе с начальником службы радиоэлектронной борьбы и киберборьбы 28-й ОМБр.

Сколько техники уничтожили украинские бойцы

По его словам, украинские военные уничтожили:

танк Т-72, еще один был поражен,

Нонна 2с9,

РСЗО Град,

ПВО Стрела,

ПВО ЗУ,

артсистема Мста Б.

"Спасибо за работу, ребята", — добавил Сырский.

Захват российских оккупантов в плен

Ранее боец 65-й отдельной механизированной бригады показал видео боя в районе Работино Запорожской области. На этом направлении четыре украинских штурмовика смогли захватить враждебную позицию, сражаясь с десятью российскими оккупантами. Также двое солдат РФ были захвачены в плен.

Напомним, спецназовцы Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины ликвидировали 230 российских оккупантов в неделю. К тому же, бойцы оставили врага без важной военной техники.