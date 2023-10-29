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Сырский показал потрясающее видео уничтожение украинскими бойцами вражеской техники

29 октября 2023 12:34
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Сырский показал потрясающее видео уничтожение украинскими бойцами вражеской техники
Уничтожение вражеской техники на фронте. Фото: скриншот из видео телеграмм-канала Сырского
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский показал работу украинских воинов на передовых позициях. В одном из направлений фронта бойцы уничтожили немало российской техники.

Соответствующее видео он опубликовал в своем телеграмм-канале.

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В этот раз он показал, как работают военнослужащие группы "Асгард" подразделения "Очи" 120-го ОРБ вместе с начальником службы радиоэлектронной борьбы и киберборьбы 28-й ОМБр.

Сколько техники уничтожили украинские бойцы

По его словам, украинские военные уничтожили:

  • танк Т-72, еще один был поражен,
  • Нонна 2с9,
  • РСЗО Град,
  • ПВО Стрела,
  • ПВО ЗУ,
  • артсистема Мста Б.

"Спасибо за работу, ребята", — добавил Сырский.

Захват российских оккупантов в плен

Ранее боец 65-й отдельной механизированной бригады показал видео боя в районе Работино Запорожской области. На этом направлении четыре украинских штурмовика смогли захватить враждебную позицию, сражаясь с десятью российскими оккупантами. Также двое солдат РФ были захвачены в плен.

Напомним, спецназовцы Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины ликвидировали 230 российских оккупантов в неделю. К тому же, бойцы оставили врага без важной военной техники.

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