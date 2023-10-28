Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Бійці аеророзвідки ДПСУ ліквідували групу окупантів — кадри з Бахмута arrow

Бійці аеророзвідки ДПСУ ліквідували групу окупантів — кадри з Бахмута

28 жовтня 2023 13:04
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Бійці аеророзвідки ДПСУ ліквідували групу окупантів — кадри з Бахмута
Знищення окупантів бійцями аеророзвідки ДПСУ. Фото: скриншот з відео ДПСУ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Аеророзвідка ДПСУ знищила групу окупантів, яка здійснювала інженерні роботи під Бахмутом. У телеграм-каналі ДПСУ з'явилися кадри з успішної роботи бійців аеророзвідки.

Про це повідомили в ДПСУ.

Читайте також:

Знищення окупантів під Бахмутом

На відео можна побачити, як українські бійці аеророзвідки ДПСУ знищили групу окупантів, яка здійснювала інженерні роботи під Бахмутом. ЗСУ завдали удару з повітря, підірвавши ворога гранатами.

Нагадаємо, українські військові продовжують знищувати російських окупантів та важливу ворожу техніку. За минулу добу кількість армії противника зменшилася на 740 солдатів. Вони також залишилися без 22 танків, 23 бойових броньованих машин, 18 артилерійських систем, двох засобів ППО та дев'яти безпілотників.

Раніше ми писали, що в МВС показали відео, як російські окупанти скидають на позиції українських прикордонників під Авдіївкою Донецької області осколкові міни дистанційного керування. Такі "подарунки" вони підкидають вночі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

Відкриття кордонів для чоловіків під час війни: інтерв'ю з автором скандального законопроєкту - 80x80

Відкриття кордонів для чоловіків під час війни: інтерв'ю з автором скандального законопроєкту

Новина з відео

13:09Білецький відповів, чи реально звільнити Маріуполь від окупантів

13:46 У Запоріжжі слідчий та прокурор намагалися "повісити" кримінальну справу на невинну людину

20:12 Куди можуть дістати ракети ATACMS: карта

02:20 В Україні змінили Правила дорожнього руху — що потрібно знати водіям

Новина з відео

17:21 У львівській церкві св. Андрія скасували всі заходи через скандал із кліпом Жадана та Соловій

Актуальне по темі