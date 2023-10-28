Бійці аеророзвідки ДПСУ ліквідували групу окупантів — кадри з Бахмута

Знищення окупантів бійцями аеророзвідки ДПСУ. Фото: скриншот з відео ДПСУ

Аеророзвідка ДПСУ знищила групу окупантів, яка здійснювала інженерні роботи під Бахмутом. У телеграм-каналі ДПСУ з'явилися кадри з успішної роботи бійців аеророзвідки.

Про це повідомили в ДПСУ.

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Знищення окупантів під Бахмутом

На відео можна побачити, як українські бійці аеророзвідки ДПСУ знищили групу окупантів, яка здійснювала інженерні роботи під Бахмутом. ЗСУ завдали удару з повітря, підірвавши ворога гранатами.

Нагадаємо, українські військові продовжують знищувати російських окупантів та важливу ворожу техніку. За минулу добу кількість армії противника зменшилася на 740 солдатів. Вони також залишилися без 22 танків, 23 бойових броньованих машин, 18 артилерійських систем, двох засобів ППО та дев'яти безпілотників.

Раніше ми писали, що в МВС показали відео, як російські окупанти скидають на позиції українських прикордонників під Авдіївкою Донецької області осколкові міни дистанційного керування. Такі "подарунки" вони підкидають вночі.