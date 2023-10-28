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Бойцы аэроразведки ГНСУ ликвидировали группу оккупантов — кадры из Бахмута

28 октября 2023 13:04
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Бойцы аэроразведки ГНСУ ликвидировали группу оккупантов — кадры из Бахмута
Уничтожение оккупантов бойцами аэроразведки ГНСУ. Фото: скриншот из видео ГНСУ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Аэроразведка ГНСУ уничтожила группу оккупантов, которая осуществляла инженерные работы под Бахмутом. В телеграмм-канале ГНСУ появились кадры успешной работы бойцов аэроразведки.

Об этом сообщили в ГНСУ.

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Уничтожение оккупантов под Бахмутом

На видео можно увидеть, как украинские бойцы аэроразведки ГНСУ уничтожили группу оккупантов, которая осуществляла инженерные работы под Бахмутом. ВСУ нанесли удар с воздуха, взорвав врага гранатами.

Напомним, украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов и важную вражескую технику. За прошлые сутки количество армии противника уменьшилось на 740 солдат. Они также остались без 22 танков, 23 боевых бронированных машин, 18 артиллерийских систем, двух средств ПВО и девяти беспилотников.

Ранее мы писали, что в МВД показали видео, как российские оккупанты сбрасывают на позиции украинских пограничников под Авдеевкой Донецкой области осколочные мины дистанционного управления. Такие "подарки" они подбрасывают ночью.

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