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У мережі показали, як українські штурмовики захопили в полон окупантів у районі Роботиного

28 жовтня 2023 18:43
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Як українські бійці захоплюють ворожі позиції на фронті
Захоплення російських окупантів у полон. Фото: скриншот з відео
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Боєць 65-ї окремої механізованої бригади показав відео бою в районі Роботиного Запорізької області. На цьому напрямку чотири українські штурмовики змогли захопити ворожу позицію, б'ючись із десятьма російськими окупантами

Таке відео опубліковано в телеграм-каналі "Бутусов Плюс".

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Скільки вдалося знищити окупантів

Внаслідок бою п'ять солдатів РФ змогли втекти, трьох було знищено нашими військовими. Ще двох вдалося захопити в полон для обмінного фонду.

"Дякуємо нашим штурмовикам за відмінну роботу!" — написав журналіст Юрій Бутусов.

Ліквідація російських загарбників

Зазначимо, що спецпризначенці Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України ліквідували 230 російських окупантів за тиждень. До того ж бійці залишили ворога без важливої військової техніки.

Також розвідка Великої Британії показала нові дані щодо війни в Україні, станом на 28 жовтня. В Міноборони Великої Британії зазначили, що втрати російських військ під Авдіївкою найбільші за останній рік.

Нагадаємо, аеророзвідка ДПСУ знищила групу окупантів, яка здійснювала інженерні роботи під Бахмутом. У телеграм-каналі ДПСУ з'явилися кадри успішної роботи бійців аеророзвідки.

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