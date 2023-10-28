Як українські бійці захоплюють ворожі позиції на фронті

Захоплення російських окупантів у полон. Фото: скриншот з відео

Боєць 65-ї окремої механізованої бригади показав відео бою в районі Роботиного Запорізької області. На цьому напрямку чотири українські штурмовики змогли захопити ворожу позицію, б'ючись із десятьма російськими окупантами.

Таке відео опубліковано в телеграм-каналі "Бутусов Плюс".

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Внаслідок бою п'ять солдатів РФ змогли втекти, трьох було знищено нашими військовими. Ще двох вдалося захопити в полон для обмінного фонду.

"Дякуємо нашим штурмовикам за відмінну роботу!" — написав журналіст Юрій Бутусов.

Ліквідація російських загарбників

Зазначимо, що спецпризначенці Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України ліквідували 230 російських окупантів за тиждень. До того ж бійці залишили ворога без важливої військової техніки.

Також розвідка Великої Британії показала нові дані щодо війни в Україні, станом на 28 жовтня. В Міноборони Великої Британії зазначили, що втрати російських військ під Авдіївкою найбільші за останній рік.

Нагадаємо, аеророзвідка ДПСУ знищила групу окупантів, яка здійснювала інженерні роботи під Бахмутом. У телеграм-каналі ДПСУ з'явилися кадри успішної роботи бійців аеророзвідки.