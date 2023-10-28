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В сети показали, как украинские штурмовики захватили в плен оккупантов в районе Работино

28 октября 2023 18:43
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Как украинские бойцы захватывают враждебные позиции на фронте
Захват российских оккупантов в плен. Фото: скриншот с видео
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Боец 65-й отдельной механизированной бригады показал видео боя в районе Работино Запорожской области. На этом направлении четыре украинских штурмовика смогли захватить вражескую позицию, сражаясь с десятью российскими оккупантами.

Такое видео опубликовано в телеграмм-канале "Бутусов Плюс".

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В результате боя пять солдат РФ смогли убежать, трое были уничтожены нашими военными. Еще двоих удалось захватить в плен для обменного фонда.

"Спасибо нашим штурмовикам за отличную работу!" — написал журналист Юрий Бутусов.

Ликвидация российских захватчиков

Отметим, что спецназовцы Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины ликвидировали 230 российских оккупантов за неделю. К тому же бойцы оставили врага без важной военной техники.

Также разведка Великобритании показала новые данные о войне в Украине по состоянию на 28 октября. В Минобороны Великобритании отметили, что потери российских войск под Авдеевкой наибольшие за последний год.

Напомним, аэроразведка ГПСУ уничтожила группу оккупантов, которая осуществляла инженерные работы под Бахмутом. В телеграмм-канале ГПСУ появились кадры успешной работы бойцов аэроразведки.

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