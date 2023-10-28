СБУ за тиждень знищила 230 окупантів та багато ворожої техніки

Знищення російського танку. Фото: скриншот з відео

Спецпризначенці Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України ліквідували 230 російських окупантів за тиждень. До того ж бійці залишили ворога без важливої військової техніки.

Про це повідомляє СБУ.

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"Наші воїни пліч-о-пліч з бойовими побратимами із Сил оборони нищать окупантів на найгарячіших напрямках", — йдеться у повідомленні.

За тиждень Росія втратила:

228 військових;

19 танків;

38 ББМ;

20 артилерійських систем;

десять систем радіоелектронної боротьби та розвідки;

57 одиниць автотранспорту;

камеру відеоспостереження;

44 фортифікаційні споруди;

два склади з БК.

"Нищимо окупантів до повної Перемоги!" — додали в СБУ.

Нагадаємо, 18 жовтня Служба безпеки України атакувала російський військовий табір біля аеродрому "Халіно" в Курській області. Зафіксовано щонайменше 18 влучань дронів.

Також ми писали, що українські військові продовжують знищувати російських окупантів та важливу ворожу техніку. За минулу добу кількість армії противника зменшилася на 740 солдатів.

Додамо, щодня захисники зі Збройних сил України боронять нашу країну від російських загарбників. Однією з найгарячіших ділянок фронту все ще залишається Донеччина, де і далі наганяють жах на російських вояків українські герої.