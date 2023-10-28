СБУ за неделю уничтожила 230 оккупантов и много вражеской техники

Уничтожение российского танка. Фото: скриншот из видео

Спецназовцы Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины ликвидировали 230 российских оккупантов за неделю. К тому же бойцы оставили врага без важной военной техники.

Об этом сообщает СБУ.

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"Наши воины бок о бок с боевыми побратимами из Сил обороны уничтожают оккупантов на самых горячих направлениях", — говорится в сообщении.

За неделю Россия потеряла:

228 военных;

19 танков;

38 ББМ;

20 артиллерийских систем;

десять систем радиоэлектронной борьбы и разведки;

57 единиц автотранспорта;

камеру видеонаблюдения;

44 фортификационных сооружения;

два скалада с БК.

"Уничтожаем оккупантов до полной Победы!" — добавили в СБУ.

Напомним, 18 октября Служба безопасности Украины атаковала российский военный лагерь возле аэродрома "Халино" в Курской области. Зафиксировано по меньшей мере 18 попаданий дронов.

Также мы писали, что украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов и важную вражескую технику. За минувшие сутки количество армии противника уменьшилось на 740 солдат.

Добавим, каждый день защитники из Вооруженных сил Украины защищают нашу страну от российских захватчиков. Одним из самых горячих участков фронта все еще остается Донецкая область, где продолжают наводить ужас на российских солдат украинские герои.