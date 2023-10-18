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СБУ атакувала військовий табір РФ біля аеродрому "Халіно"

18 жовтня 2023 14:15
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
СБУ атакувала військовий табір РФ біля аеродрому "Халіно"
Вибух у військовому таборі біля аеродрому "Халіно". Фото: скриншот
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні вночі, 18 жовтня, Служба безпеки України атакувала російський військовий табір біля аеродрому "Халіно" в Курській області. Зафіксовано щонайменше 18 влучань дронів.

Про це Новини.LIVE дізналися від джерел в СБУ.

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За інформацією СБУ, у селі Постоялі Двори біля військового аеродрому розміщувались до 3 тисяч російських окупантів, а також близько 80 одиниць ворожої військової техніки. Саме там цієї ночі було зафіксовано "бавовну".

Наразі невідомо точну кількість російських втрат. Було зафіксовано щонайменше 18 влучань дронів СБУ по табору.

Нагадаємо, Служба безпеки України разом з Військово-морськими силами атакувала носій крилатих ракет "Буян" та корабель "Павел Державин". Для цього вона використала морські дрони з експериментальним озброєнням.

Також ми писали, що у ніч проти 17 жовтня Збройні сили України успішно уразили район базування аеродрому в тимчасово окупованих Бердянську Запорізької області та Луганську. У результаті операції DRAGONFLY російські вороги зазначили чималих втрат. 

Додамо, Україна вперше вдарила по російських окупантах ракетами ATACMS. Це сталося під час атаки по захопленому аеродрому в Бердянську Запорізької області.

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