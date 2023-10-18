СБУ атаковала военный лагерь РФ возле аэродрома "Халино"

Взрыв в военном лагере возле аэродрома "Халино". Фото: скриншот

Сегодня ночью, 18 октября, Служба безопасности Украины атаковала российский военный лагерь возле аэродрома "Халино" в Курской области. Зафиксировано по меньшей мере 18 попаданий дронов.

Об этом Новини.LIVE узнали от источников в СБУ.

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По информации СБУ, в селе Постоялые Дворы возле военного аэродрома размещались до 3 тысяч российских оккупантов, а также около 80 единиц вражеской военной техники. Именно там этой ночью был зафиксирован "хлопок".

Пока неизвестно точное количество российских потерь. Было зафиксировано не менее 18 попаданий дронов СБУ по лагерю.

Напомним, Служба безопасности Украины вместе с Военно-морскими силами атаковала носитель крылатых ракет "Буян" и корабль "Павел Державин". Для этого она использовала морские дроны с экспериментальным вооружением.

Также мы писали, что в ночь на 17 октября Вооруженные силы Украины успешно поразили район базирования аэродрома во временно оккупированных Бердянске Запорожской области и Луганске. В результате операции DRAGONFLY российские враги понесли немалые потери.

Добавим, Украина впервые ударила по российским оккупантам ракетами ATACMS. Это произошло во время атаки по захваченному аэродрому в Бердянске Запорожской области.