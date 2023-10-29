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Возле Авдеевки пограничники сбили российский самолет

29 октября 2023 15:36
обновлено: 15:50
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Возле Авдеевки пограничники сбили российский самолет
Российский истребитель. Фото: wikipedia
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Украинские военнослужащие сбили российский истребитель. Пограничники уничтожили самолет Су-25 возле Авдеевки на Донетчине.

Об этом сообщил в комментарии для Украинской правды представитель ГНСУ полковник Андрей Демченко.

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По словам представителя ГНСУ, расчет ПЗРК пограничного подразделения сбил вражеский боевой самолет возле Авдеевки. По предварительной информации, это штурмовик СУ-25. Отмечается, что истребитель поразила зенитная ракета.

"Зенитная ракета, выпущенная пограничниками из переносного комплекса, поразила воздушную цель", — сказал Андрей Демченко.

Полковник добавил, что самолет врага после поражения задымился, а впоследствии "начал терять высоту и скрылся за горизонтом".

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский показал точную работу украинских военных на фронте. На этот раз он показал эффективность работы дронов.

Кроме того, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский показал работу украинских воинов на передовых позициях. На одном из направлений фронта бойцы уничтожили немало российской техники. Сырский показал, как работают военнослужащие группы "Асгард" подразделения "Очи" 120-го ОРБ.

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