Как украинские дроны уничтожают российские танки — видео

Зеленский показал эффективную работу украинских дронов, которые уничтожают технику РФ
Президент Украины Владимир Зеленский показал точную работу украинских военных на фронте. На этот раз он показал эффективность работы дронов.
Соответствующее видео он опубликовал в своем телеграмм-канале.
Эффективная работа дронов
Отмечается, что точная работа украинских дронов продолжается по всей линии фронта. Благодаря точным ударам ВСУ по враждебным позициям каждый день техники и личного состава в армии РФ становится все меньше.
Сколько вражеской техники было уничтожено
"На днях были уничтожены: спутниковые системы связи, пушки, несколько гаубиц Д-30, танки и бронированные автомобили", — рассказали во время видео.
Благодаря дронам продолжается корректировка огня реактивной системы залпового огня HIMARS.
"Воины, спасибо за точные удары и вашу украинскую силу!" — добавил Зеленский.
Напомним, украинским бойцам удалось разбить колонну оккупантов возле села Красногоровка. Там россияне пытались прорвать нашу оборону.
Читайте Новини.LIVE!