Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Зеленский показал эффективную работу украинских дронов, которые уничтожают технику РФ arrow

Зеленский показал эффективную работу украинских дронов, которые уничтожают технику РФ

29 октября 2023 15:31
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Как украинские дроны уничтожают российские танки — видео
Уничтожение вражеской техники на фронте. Фото: скриншот с видео
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Президент Украины Владимир Зеленский показал точную работу украинских военных на фронте. На этот раз он показал эффективность работы дронов.

Соответствующее видео он опубликовал в своем телеграмм-канале.

Читайте также:

Эффективная работа дронов

Отмечается, что точная работа украинских дронов продолжается по всей линии фронта. Благодаря точным ударам ВСУ по враждебным позициям каждый день техники и личного состава в армии РФ становится все меньше.

Сколько вражеской техники было уничтожено

"На днях были уничтожены: спутниковые системы связи, пушки, несколько гаубиц Д-30, танки и бронированные автомобили", — рассказали во время видео.

Благодаря дронам продолжается корректировка огня реактивной системы залпового огня HIMARS.

"Воины, спасибо за точные удары и вашу украинскую силу!" — добавил Зеленский.

Напомним, украинским бойцам удалось разбить колонну оккупантов возле села Красногоровка. Там россияне пытались прорвать нашу оборону.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

12 самоубийств среди детей в Киеве — какие причины - 80x80

12 самоубийств среди детей в Киеве — какие причины

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

20:12 Куда могут достать ракеты ATACMS: карта

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

Новость с видео

17:21 Во львовской церкви св. Андрея отменили все мероприятия из-за скандала с клипом Жадана и Соловий

Актуальное по теме