Как украинские дроны уничтожают российские танки — видео

Уничтожение вражеской техники на фронте. Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский показал точную работу украинских военных на фронте. На этот раз он показал эффективность работы дронов.

Соответствующее видео он опубликовал в своем телеграмм-канале.

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Эффективная работа дронов

Отмечается, что точная работа украинских дронов продолжается по всей линии фронта. Благодаря точным ударам ВСУ по враждебным позициям каждый день техники и личного состава в армии РФ становится все меньше.

Сколько вражеской техники было уничтожено

"На днях были уничтожены: спутниковые системы связи, пушки, несколько гаубиц Д-30, танки и бронированные автомобили", — рассказали во время видео.

Благодаря дронам продолжается корректировка огня реактивной системы залпового огня HIMARS.

"Воины, спасибо за точные удары и вашу украинскую силу!" — добавил Зеленский.

Напомним, украинским бойцам удалось разбить колонну оккупантов возле села Красногоровка. Там россияне пытались прорвать нашу оборону.