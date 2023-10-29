ЗСУ знищили колону росіян, які намагалися прорвати оборону біля Красногорівки
Українським бійцям вдалося розбити колону окупантів біля села Красногорівка. Там росіяни намагалися прорвати нашу оборону.
Про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ.
ЗСУ розбили колону окупантів
На відео видно, як російська техніка суне у бік захисників біля села Красногорівка.
"Завдяки злагодженим діям вдалося розбити колону окупантів, які намагалися прорвати нашу оборону біля села Красногорівка", — йдеться у повідомленні.
Уточнюється, що на відео показана робота артилерії 31-ї ОМБр, 110-ї ОМБр, 116-ї ОБрТрО та Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького.
Нагадаємо, що аеророзвідка ДПСУ знищила групу окупантів, яка здійснювала інженерні роботи під Бахмутом. У телеграм-каналі ДПСУ з'явилися кадри успішної роботи бійців аеророзвідки.
Крім того, Президент України Володимир Зеленський вчергове подякував українським захисникам, які борються за нашу свободу. Він показав світлини їхньої роботи на фронті.
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