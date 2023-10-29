ЗСУ знищили колону росіян, які намагалися прорвати оборону біля Красногорівки

Український військовий на танку. Фото: Reuters

Українським бійцям вдалося розбити колону окупантів біля села Красногорівка. Там росіяни намагалися прорвати нашу оборону.

Про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ.

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На відео видно, як російська техніка суне у бік захисників біля села Красногорівка.

"Завдяки злагодженим діям вдалося розбити колону окупантів, які намагалися прорвати нашу оборону біля села Красногорівка", — йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що на відео показана робота артилерії 31-ї ОМБр, 110-ї ОМБр, 116-ї ОБрТрО та Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького.

Нагадаємо, що аеророзвідка ДПСУ знищила групу окупантів, яка здійснювала інженерні роботи під Бахмутом. У телеграм-каналі ДПСУ з'явилися кадри успішної роботи бійців аеророзвідки.

Крім того, Президент України Володимир Зеленський вчергове подякував українським захисникам, які борються за нашу свободу. Він показав світлини їхньої роботи на фронті.