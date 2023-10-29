ВСУ уничтожили колонну россиян, пытавшихся прорвать оборону у Красногоровки
Украинским бойцам удалось разбить колонну оккупантов возле села Красногоровка. Там россияне пытались прорвать нашу оборону.
Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск.
ВСУ разбили колонну оккупантов
На видео видно, как российская техника двигается в сторону защитников возле села Красногоровка.
"Благодаря слаженным действиям удалось разбить колонну кафиров, которые пытались прорвать нашу оборону у села Красногоровка", — говорится в сообщении.
На видео показана работа артиллерии 31 ОМБр, 110 ОМБр, 116 ОБрТрО и Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого.
Напомним, что аэроразведка ГНСУ уничтожила группу оккупантов, которая осуществляла инженерные работы под Бахмутом. В телеграмм-канале ГНСУ появились кадры по успешной работе бойцов аэроразведки.
Кроме того, Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз поблагодарил украинских бойцов за нашу свободу. Он показал фотографии их работе на фронте.
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