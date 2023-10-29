Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow ВСУ уничтожили колонну россиян, пытавшихся прорвать оборону у Красногоровки arrow

ВСУ уничтожили колонну россиян, пытавшихся прорвать оборону у Красногоровки

29 октября 2023 14:55
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
ВСУ уничтожили колонну россиян, пытавшихся прорвать оборону у Красногоровки
Украинский военный на танке. Фото: Reuters
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Украинским бойцам удалось разбить колонну оккупантов возле села Красногоровка. Там россияне пытались прорвать нашу оборону.

Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск.

Читайте также:

ВСУ разбили колонну оккупантов

На видео видно, как российская техника двигается в сторону защитников возле села Красногоровка.

"Благодаря слаженным действиям удалось разбить колонну кафиров, которые пытались прорвать нашу оборону у села Красногоровка", — говорится в сообщении.

На видео показана работа артиллерии 31 ОМБр, 110 ОМБр, 116 ОБрТрО и Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого.

Напомним, что аэроразведка ГНСУ уничтожила группу оккупантов, которая осуществляла инженерные работы под Бахмутом. В телеграмм-канале ГНСУ появились кадры по успешной работе бойцов аэроразведки.

Кроме того, Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз поблагодарил украинских бойцов за нашу свободу. Он показал фотографии их работе на фронте.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

12 самоубийств среди детей в Киеве — какие причины - 80x80

12 самоубийств среди детей в Киеве — какие причины

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

20:12 Куда могут достать ракеты ATACMS: карта

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

Новость с видео

17:21 Во львовской церкви св. Андрея отменили все мероприятия из-за скандала с клипом Жадана и Соловий

Актуальное по теме