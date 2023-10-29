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Зеленський показав роботу українських захисників на передових позиціях фронту

29 жовтня 2023 12:51
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Зеленський показав роботу українських захисників на передових позиціях фронту
Українські військові під час бойових дій. Фото: Kostiantyn Liberov and Vlada Liberova
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Президент України Володимир Зеленський вчергове подякував українським захисникам, які борються за нашу свободу. Він показав світлини з їхньої роботи на фронті.

Про це він повідомив у своїх соцмережах.

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Робота українських воїнів на передовій

Сьогоді, 29 жовтня, глава держави оприлюднив фотографії українських бійців, які захищають нашу країну та завдають ударів по ворогу. 

"Фронт — це не якась лінія на мапі, це люди, це стійкість, це готовність битися, це опора одне для одного, це допомога одне одному. І я дякую кожному нашому воїну, який бореться. Бореться за Україну", — написав Зеленський.

Нагадаємо, раніше аеророзвідка ДПСУ знищила групу окупантів, яка здійснювала інженерні роботи під Бахмутом. У телеграм-каналі ДПСУ з'явилися кадри з успішної роботи бійців аеророзвідки.

Також ми писали, що українські Збройні сили незначно просунулися на лівому березі Херсонської області. На це вказують геолокаційні дані, опубліковані 27 жовтня.

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