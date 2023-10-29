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Зеленский показал работу украинских защитников на передовых позициях фронта

29 октября 2023 12:51
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Зеленский показал работу украинских защитников на передовых позициях фронта
Украинские военные во время боевых действий. Фото: Kostiantyn Liberov and Vlada Liberova
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз поблагодарил украинских защитников, которые борются за нашу свободу. Он показал фотографии с их работы на фронте.

Об этом он сообщил в своих соцсетях.

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Сегодня, 29 октября, глава государства опубликовал фотографии украинских бойцов, которые защищают нашу страну и наносят удары по врагу.

"Фронт — это не какая-то линия на карте, это люди, это стойкость, это готовность сражаться, это опора друг для друга, это помощь друг другу. И я благодарю каждого нашего воина, который борется. Борется за Украину", — написал Зеленский.

Напомним, ранее аэроразведка ГПСУ уничтожила группу оккупантов, которая осуществляла инженерные работы под Бахмутом. В телеграмм-канале ГПСУ появились кадры по успешной работе бойцов аэроразведки.

Также мы писали, что украинские вооруженные силы незначительно продвинулись на левом берегу Херсонской области. На это указывают геолокационные данные, опубликованные 27 октября.

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