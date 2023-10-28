ЗСУ знищили колону бронетехніки ворога в районі Кліщіївки — вражаюче відео

Знищена танкова колона російських загарбників. Фото: Скриншот

Воїни п'ятої окремої штурмової Київської бригади знищили колону бронетехніки ворога на Донеччині. Загарбники намагалися атакувати позиції українських захисників в районі населеного пункту Кліщіївка.

Відповідне відео було розміщено на сторінці бригади у Facebook.

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Загарбники намагалися прорватися на позиції бійців 5-ї окремої штурмової Київської бригади в районі населеного пункту Кліщіївка Донецької області. Це відбулося в серпні цього року.

"Ворог пішов на штурм наших позицій колоною бронетехніки, але завдяки злагодженим діям наших бійців бронегрупу противника було знищено", — говориться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що воїни Ковельського батальйону Волинської бригади тероборони не втомлюються бити ворога. І при цьому винахідливо доопрацьовують зброю.

Нагадуємо, що бійці ЗСУ щодня знищують ворожу військову техніку. Так, українські захисники показали, як знищують автомобільну техніку ворога.