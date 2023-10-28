ВСУ уничтожили колонну бронетехники врага в районе Клещеевки — впечатляющее видео

Уничтожена танковая колонна российских захватчиков. Фото: Скриншот

Воины пятой отдельной штурмовой Киевской бригады уничтожили колонну бронетехники врага в Донецкой области. Захватчики пытались атаковать позиции украинских защитников в районе населенного пункта Клещеевка.

Соответствующее видео было размещено на странице бригады в Facebook.

Читайте также:

Украинские воины уничтожили колонну танков РФ

Захватчики пытались прорваться на позиции бойцов 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады в районе населенного пункта Клещеевка Донецкой области. Это произошло в августе этого года.

"Враг пошел на штурм наших позиций колонной бронетехники, но благодаря слаженным действиям наших бойцов бронегруппа противника была уничтожена", — говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что воины батальона Ковеля Волынской бригады терробороны не устают бить врага. И при этом изобретательно дорабатывают оружие.

Напоминаем, что бойцы ВСУ ежедневно уничтожают вражескую военную технику. Так, украинские защитники показали, как уничтожают автомобильную технику врага.