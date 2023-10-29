Як українські дрони знищують російські танки — відео

Знищення ворожої техніки на фронті. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський показав влучну роботу українських військових на фронті. Цього разу він показав ефективність роботи дронів.

Відповідне відео він опублікував у своєму телеграм-каналі.

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Ефективна робота дронів

Зазначається, що влучна робота українських дронів триває по всій лінії фронту. Завдяки точним ударам ЗСУ по ворожих позиціях кожного дня техніки та особового складу в армії РФ стає все менше.

Скільки ворожої техніки було знищено

"Цими днями було знищено: супутникові системи зв'язку, гармати, кілька гаубиць Д-30, танки та броньовані автомобілі", — розповіли у відео.

Завдяки дронам продовжується коригування вогню реактивної системи залпового вогню HIMARS.

"Воїни, дякую за точні удари та вашу українську силу!" — додав Зеленський.

Нагадаємо, українським бійцям вдалося розбити колону окупантів біля села Красногорівка. Там росіяни намагалися прорвати нашу оборону.