Як українські дрони знищують російські танки — відео

Зеленський показав ефективну роботу українських дронів, які знищують техніку РФ
Президент України Володимир Зеленський показав влучну роботу українських військових на фронті. Цього разу він показав ефективність роботи дронів.
Відповідне відео він опублікував у своєму телеграм-каналі.
Ефективна робота дронів
Зазначається, що влучна робота українських дронів триває по всій лінії фронту. Завдяки точним ударам ЗСУ по ворожих позиціях кожного дня техніки та особового складу в армії РФ стає все менше.
Скільки ворожої техніки було знищено
"Цими днями було знищено: супутникові системи зв'язку, гармати, кілька гаубиць Д-30, танки та броньовані автомобілі", — розповіли у відео.
Завдяки дронам продовжується коригування вогню реактивної системи залпового вогню HIMARS.
"Воїни, дякую за точні удари та вашу українську силу!" — додав Зеленський.
Нагадаємо, українським бійцям вдалося розбити колону окупантів біля села Красногорівка. Там росіяни намагалися прорвати нашу оборону.
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