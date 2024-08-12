Воздушная тревога в Украине утром 12 августа — что угрожает областям

Ракета взлетает в небо. Фото: REUTERS

Воздушная тревога в Украине сейчас 12 августа во второй раз за ночь распространяется по областям. В этот раз повторно "покраснели" Николаевская, Одесская и Херсонская области из-за угрозы применения баллистического вооружения.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

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Второй раз украинские защитники предупреждают жителей южных областей об угрозе баллистических ракет.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Таким образом, воздушная тревога объявлена в Николаевской, Херсонской, Одесской и Донецкой областях. Вероятно, опасность в последней связана с активностью тактической авиации России.