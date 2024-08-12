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Воздушная тревога в Украине — какие области под прицелом баллистических ракет

12 августа 2024 03:09
обновлено: 03:21
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор
Воздушная тревога в Украине сейчас 12 августа - угроза баллистики из Крыма
Запуск ракет в ночное небо. Фото: росСМИ
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине сейчас 12 августа распространилась на ряд центральных, южных и северо-восточных областей, в частности, Кировоградскую, Днепропетровскую, Одесскую, Николаевскую, Сумскую, Харьковскую и другие. Это связано с угрозой применения баллистического вооружения с юга.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

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Украинские военные предупреждают об угрозе баллистики с юга. Также была обнаружена активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.

Воздушная тревога в Украине ночью 12 августа
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Таким образом, воздушная распространилась на следующие области:

  • Сумскую,
  • Харьковскую,
  • Днепропетровске,
  • Запорожская,
  • Херсонскую,
  • Николаевскую,
  • Кировоградская,
  • Одесский.
В каких областях воздушная тревога 12 августа
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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