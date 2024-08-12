Воздушная тревога в Украине сейчас 12 августа - угроза баллистики из Крыма

Воздушная тревога в Украине — какие области под прицелом баллистических ракет
12 августа 2024 03:09
обновлено: 03:21
Запуск ракет в ночное небо. Фото: росСМИ
Воздушная тревога в Украине сейчас 12 августа распространилась на ряд центральных, южных и северо-восточных областей, в частности, Кировоградскую, Днепропетровскую, Одесскую, Николаевскую, Сумскую, Харьковскую и другие. Это связано с угрозой применения баллистического вооружения с юга.
Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.
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Украинские военные предупреждают об угрозе баллистики с юга. Также была обнаружена активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.
Таким образом, воздушная распространилась на следующие области:
- Сумскую,
- Харьковскую,
- Днепропетровске,
- Запорожская,
- Херсонскую,
- Николаевскую,
- Кировоградская,
- Одесский.
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