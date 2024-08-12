Воздушная тревога в Украине сейчас 12 августа - угроза баллистики из Крыма

Запуск ракет в ночное небо. Фото: росСМИ

Воздушная тревога в Украине сейчас 12 августа распространилась на ряд центральных, южных и северо-восточных областей, в частности, Кировоградскую, Днепропетровскую, Одесскую, Николаевскую, Сумскую, Харьковскую и другие. Это связано с угрозой применения баллистического вооружения с юга.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

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Украинские военные предупреждают об угрозе баллистики с юга. Также была обнаружена активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Таким образом, воздушная распространилась на следующие области:

Сумскую,

Харьковскую,

Днепропетровске,

Запорожская,

Херсонскую,

Николаевскую,

Кировоградская,

Одесский.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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