Повітряна тривога в Україні зараз 12 серпня — загроза балістики з Криму

Повітряна тривога в Україні — які області під прицілом балістичних ракет
12 серпня 2024 03:09
оновлено: 03:50
Запуск ракет в нічне небо. Фото: росЗМІ
Повітряна тривога в Україні зараз 12 серпня поширилась на низку центральних, південних та північно-східних областей, зокрема Кіровоградську, Дніпропетровську, Одеську, Миколаївську, Сумську, Харківську та інші. Це пов'язано з загрозою застосування балістичного озброєння з півдня.
Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.
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Українські військові попереджають про загрозу балістики з півдня. Також виявили активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.
Таким чином повітряна поширилась на такі області:
- Сумську,
- Харківську,
- Дніпропетровську,
- Запорізьку,
- Херсонську,
- Миколаївську,
- Кіровоградську,
- Одеську.
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