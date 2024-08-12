Повітряна тривога в Україні зараз 12 серпня — загроза балістики з Криму

Запуск ракет в нічне небо. Фото: росЗМІ

Повітряна тривога в Україні зараз 12 серпня поширилась на низку центральних, південних та північно-східних областей, зокрема Кіровоградську, Дніпропетровську, Одеську, Миколаївську, Сумську, Харківську та інші. Це пов'язано з загрозою застосування балістичного озброєння з півдня.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

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Українські військові попереджають про загрозу балістики з півдня. Також виявили активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Таким чином повітряна поширилась на такі області:

Сумську,

Харківську,

Дніпропетровську,

Запорізьку,

Херсонську,

Миколаївську,

Кіровоградську,

Одеську.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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