Чому загорілась пожежа на Запорізькій АЕС — Енергоатом розкрив подробиці

Пожежа на Запорізькій АЕС. Фото: other_nikopol

Фахівці Енергоатому заявили, що пожежа зайнялася на обʼєкті технічного водопостачання Запорізької атомної електростанції близько 20:00 в неділю, 11 серпня. Можливою причиною є недбалість російських окупантів або свідомий підпал.

Про це повідомляє Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" в Telegram.

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"За наявною інформацією, 11 серпня 2024 року близько 20:00 на території Запорізької атомної електростанції сталася пожежа на обʼєкті технічного водопостачання. В результаті цієї події сталося загоряння градирні номер один та пошкодження іншого технологічного обладнання [...] Вірогідна причина — недбалість р***стських окупантів, або свідомий підпал градирні о***ми", — зазначили в підприємстві.

Там уточнили, що градирня номер один розташована приблизно за кілометр від енергоблоків ЗАЕС. Щобільше, там загарбники зберігають військове обладнання та амуніцію, що підвищує ризик пожежі у виробничих приміщеннях АЕС.

Водночас в Енергоатомі додали, що наразі не виявили порушень меж та умов безпечної експлуатації, а також жодних перевищень контрольних рівнів по викидах та скидах радіоактивних речовин. Стан радіації на станції в нормі, загрози радіаційного забруднення наразі немає.