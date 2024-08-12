Почему загорелся пожар на Запорожской АЭС — Энергоатом раскрыл подробности

Пожар на Запорожской АЭС. Фото: other_nikopol

Специалисты Энергоатома заявили, что пожар загорелся на объекте технического водоснабжения Запорожской атомной электростанции около 20:00 в воскресенье, 11 августа. Возможной причиной является халатность российских оккупантов или сознательный поджог.

Об этом сообщает Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" в Telegram.

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"По имеющейся информации, 11 августа 2024 года около 20:00 на территории Запорожской атомной электростанции произошел пожар на объекте технического водоснабжения. В результате этого события произошло возгорание градирни номер один и повреждение другого технологического оборудования [...] Достоверная причина — небрежность р***стских оккупантов, или сознательный поджог градирных о***ми", — отметили в предприятии.

Там уточнили, что градирня номер один расположена примерно в километре от энергоблоков ЗАЭС. Более того, там захватчики хранят военное оборудование и амуницию, что повышает риск пожара в производственных помещениях АЭС.

В то же время, в Энергоатоме добавили, что пока не выявили нарушений границ и условий безопасной эксплуатации, а также никаких превышений контрольных уровней по выбросам и сбросам радиоактивных веществ. Состояние радиации на станции в норме, угрозы радиационного загрязнения пока нет.