Пожар на Запорожской АЭС 11 августа — в МАГАТЭ отреагировали

Пожар на Запорожской АЭС Фото: скриншот

Эксперты Международного агентства по атомной энергии заявили, что видели темный дым на Запорожской атомной электростанции после взрывов. По их словам, работники станции сообщили о вероятной атаке беспилотника.

Об этом специалисты МАГАТЭ написали в соцсети Х в воскресенье, 11 августа.

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"Эксперты МАГАТЭ стали свидетелями сильного темного дыма из северной части ЗАЭС после многочисленных взрывов, которые раздались вечером", — отметили атомщики.

Скриншот сообщения со страницы в Х МАГАТЭ

Также в агентстве добавили, что "команда ЗАЭС" сообщила о "вероятной атаке беспилотника сегодня на одну из градирен, расположенных на площадке".

Как известно, с марта 2022 года ЗАЭС находится под российской оккупацией, также РФ заменила работников на станции. Таким образом в МАГАТЭ обнародовали именно российскую версию происшествия. В то же время, ранее захватчики неоднократно обвинялись в провокативных обстрелах электростанции.

"Персонал" ЗАЭС не сообщил МАГАТЭ о влиянии на ядерную безопасность.