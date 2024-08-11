Пожар в районе ЗАЭС 11 августа — в МВД сообщили состояние радиационного фона

Пожар у Запорожской АЭС. Фото: other_nikopol

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что пока не обнаружили никаких изменений радиационного состояния в районе Запорожской атомной электростанции. Как известно, российские оккупанты устроили очередную провокацию, они разожгли пожар.

Об этом Игорь Клименко сообщил в Telegram в воскресенье, 11 августа.

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" По состоянию на 22:30 изменений радиационного состояния в районе Запорожской АЭС не зафиксировано, радионуклидов техногенного происхождения не обнаружено. Ужесточен мониторинг ситуации вблизи ЗАЭС", — отметил Клименко.

Министр добавил, что посты Укргидрометцентра у станции работают оперативно для отслеживания радиационного фона.

Скриншот сообщения из Telegram-канала Игоря Клименко

Как известно, глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко сообщил вечером в воскресенье, 11 августа, что россияне прибегли к очередной провокации на временно оккупированной ЗАЭС. По неофициальной информации, захватчики подожгли в градирных автомобильных шинах в большом количестве.